منظمة التعاون الإسلامي تثمّن تبرع المملكة بقيمة 27 مليون دولار لصالح وكالة الأونروا

︎ . المناطق_واس أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن تقديرها، لمساهمة المملكة العربية السعودية بقيمة 27 مليون دولار، لصالح وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”. وعدّت المنظمة أن هذا التبرع السخي يشكل امتداداً للدعم السياسي والمالي المتواصل من المملكة للشعب الفلسطيني، وذلك استرشاداً بالقرارات الصادرة عن المنظمة لدعم القضية الفلسطينية. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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