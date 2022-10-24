“الجمارك” تعلن إقامة مزاد علني لبيع سيارات وبضائع منوعة في جمرك البطحاء

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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إقامة مزاد علني لبيع “سيارات وبضائع منوعة” في جمرك البطحاء يوم الأحد الموافق 6 نوفمبر 2022م.

وأوضحت الهيئة أنه يشترط لدخول المزاد دفع مبلغ تأمين إلزامي قدره 50 ألف ريال بشيك مصدق باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ودفع كامل القيمة بعد ترسية المزاد مباشرة، كما أنه يشترط لحضور المزاد التسجيل المسبق لدى الجمرك.

كما تضمنت الشروط دفع عمولة السعي وقدرها 2.5%، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة على عمولة السعي بنسبة 15%، لافتة إلى أن المشاركة في مزاد “سيارات التشليح” تقتصر على الحاملين فقط لرخصة العمل في مجال “تشليح السيارات”.

وأضافت أنه يجب على المشتري إخراج البضائع والسيارات المبيعة خلال 3 أيام للبضائع والسيارات برسم الوارد و10 أيام للبضائع والسيارات برسم الصادر، مشيرة إلى أنه سيتم احتساب رسوم أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها ومن ثم عرضها للبيع مرة أخرى.





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Source akhbaar24

