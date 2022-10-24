«أميكا» ينثر المرح والمتعة في متحف المستقبل

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ضمن تطلعات متحف المستقبل في دبي لاستكشاف أحدث التطورات التكنولوجية في مجال استخدامات الآلة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، يبرز الروبوت الآلي «أميكا» الحائز على اهتمام واسع من قبل وسائل الإعلام أخيراً، نظراً لما يتضمنه هذا الروبوت من أحدث التقنيات العالمية.

تكنولوجيا

واحتل «أميكا» الذي يتميز بوجه وجسد يحاكي الإنسان في تعبيراته وحركاته، موقعاً بين التكنولوجيا الأكثر شهرة مؤخراً، وفقاً لقناة الأخبار الهندية الناطقة بالإنجليزية «ويون». ويلتقي الروبوت بالزوار أثناء سيرهم في متحف المستقبل مرحباً بهم بمزحة وابتسامة كما يظهر في مقطع فيديو نشرته القناة.

يقول ماجد المنصوري نائب المدير التنفيذي في المتحف لـ«ويون»: الروبوت «أميكا» هو أحدث موظف أضفناه إلى طاقم العاملين لدينا، وقد عملنا مع شركة «انجينيرينغ آرتس» لجلب أحدث إنسان آلي والأكثر تقدماً في العالم إلى متحف المستقبل.

وبالإضافة إلى شكل «أميكا» وحركاته التي تحاكي الإنسان، يستطيع أيضاً هذا «الروبوت الظريف» الإجابة عن أسئلة الزوار بل وإطلاق النكات معهم وممازحتهم، ناثراً أجواء من المتعة والسحر والمفاجأة. كما يتسم الروبوت بالقدرة على تعقب حركة الزوار في الغرفة ويحوي على تكنولوجيا التعرف على الوجه، وفقاً للقناة.

تميز

عن ذلك، يشير المنصوري لـ«ويون» إلى أن الروبوت «أميكا» فريد من نوعه ومميز لأنه يستخدم الذكاء الاصطناعي لفهم أسئلة الناس والإجابة عنها. بالإضافة إلى ذلك، يقول: «إذا ما نظرت إلى الروبوت وتعبيرات الوجه لديه، فإنها تحاكي تعبيرات وجه الإنسان، كما أن الطريقة التي يلاحق تعابير الشخص وينظر إليه يعد أمراً فريداً وخاصاً جداً»، معرباً عن حماسه لوجود الروبوت «أميكا» في المتحف.

وفي مقطع الفيديو، يمكن مشاهدة الزوار داخل المتحف مجتمعين حول «أميكا» يطرحون عليه الأسئلة ويتحدثون عن النكات التي يطلقها، حيث يقول أحد زوار المتحف، ألكسندر هوتفيل لـ«ويون»: أميكا رائع، عندما أسأله يجيبني وهو ينظر في عيني. فأقول له: «أنت لطيف جداً»، فيجيبني: «وأنت وسيم ظريف أيضاً»، إن الأمر أشبه بالسحر.

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Source almnatiq

