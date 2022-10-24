تجمع الرياض الصحي الأول: 4 خطوات لعلاج التأتأة

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المناطق_الرياض
يعاني معظم الأطفال من التأتأة وعدم القدرة على التعبير عن مشاعرهم وأحاسيسهم ويحتاجون إلى الدعم من الأخرين لفهمهم والتواصل معهم.
وقال تجمع الرياض الصحي الأول، عبر تويتر، أنه على الرغم من وجود أدوية تثبت فعاليتها في العلاج؛ لكنه هناك مجموعة متنوعة من العلاجات والمهارات والمتاحة والفعالة، التي يمكنها مساعدة المصاب.
علاج التأتأة
كما أوضح تجمع الرياض الصحي الأول، أن التأتأة تختلف طبيعتها استندَا إلى عمر الشخص وأهداف التواصل وعوامل أخرى والتي تهدف إلى التحسين من طاقة الكلام والتواصل بنجاح حيث تشمل ما يلي:
1- علاج النطق، وذلك باستخدام تمارين معينة للتحدث ببطء وتصحيح النطق والتحكم بالنفس وغيرها.
2- استخدام أجهزة إلكترونية معينة تساعد على طلاقة الكلام.
3- العلاج السلوكي والمعرفي.
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Source almnatiq
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