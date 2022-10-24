تنبيه من “حساب المواطن” للمُستفيدين الجدد بشأن أيقونة “إضافة المرفقات”

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المناطق_الرياض

دعا برنامج “حساب المواطن”، المُستفيدين الجدد وغير المُكتملة طلباتهم من يطلب منهم تحديث البيانات إلى مراجعة أيقونة “إدارة المرفقات” في الحسابات الخاصة بهم لمعرفة المستندات المطلوب إرفاقها من قبلهم.

وأوضح البرنامج، أنه حسب كل حالة يتم طلب المستندات في حال الحاجة لها عبر أيقونة “إدارة المرفقات”.

وأشار “حساب المواطن” إلى أنه يتم طلب مستندات إثبات الاستقلالية في حال كان المُستفيد “فرد مُستقل” ولا يوجد لديه تابعون.

وأكد “حساب المواطن” أنه في حال وجود عقد إيجار موحد يمكن التوجه إلى أيقونة “إدارة المرفقات” واختيار نوع المرفق “عقد إيجار موحد”، ثم الضغط على أيقونة “حفظ” من أجل التحقق من وجود عقد إيجار ساري الصلاحية من خلال منصة “إيجار” دون الحاجة لإرفاقه.

تحديث البيانات

وكان برنامج حساب المواطن، طالب جميع المستفيدين، بضرورة تحديث بياناتهم لدى حساب المواطن، داعيًا المستفيدين بضرورة الإفصاح عن جميع مصادر الدخل الخاصة بهم.

وقال مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري، أن البرنامج قام بإرسال رسائل نصية للمستفيدين الذين لم يقوموا بتحديث بياناتهم والإفصاح عن مصادر الدخل التي يحصلون عليها، لتتم إعادة دراسة الأهلية ومدى استحقاقهم في البرنامج لدورة شهر نوفمبر المقبل، بهدف رفع كفاءة توجيه المنافع والدعم الحكومي.

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Source almnatiq

