6 عادات يمكن اتباعها لفقدان الوزن بشكل أسرع

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نصح تقرير صحي حديث، باتباع 6 عادات لفقدان الوزن بشكل أسرع، بينها تجنب تناول الطعام أثناء تشتت الانتباه؛ وذلك لأنها تفوت على الشخص الإشارات التي تدل على شعوره بالشبع.

وأوضح التقرير الذي نشره موقع “eat this not that”، أن تلك العادات تشمل الحرص على اختيار أوقات محددة لتناول الوجبات للمساهمة في دراسة كمية السعرات الحرارية، وكذلك تناول المزيد من المأكولات البحرية كونها تعد من أفضل الأطعمة لفقدان الوزن.

ونوه إلى أن العادات تتضمن أيضاً الحرص على تناول المزيد من الخضار والفاكهة؛ لأن تلك الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالألياف، بالإضافة إلى استبدال بعض البروتينات الحيوانية بأخرى نباتية مثل الحمص والعدس والفول والتوفو والمكسرات.

وأشار إلى أنه يجب اختيار منتجات الحبوب الكاملة بدلاً من الحبوب المكررة كاختيار خبز القمح الكامل بنسبة 100% بدلاً من الخبز الأبيض، وكذلك دقيق الشوفان بدلاً من الحبوب المصنوعة من الدقيق الأبيض.



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Source akhbaar24

