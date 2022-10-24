تناول الأرز يومياً يهددك بالإصابة بالسكري

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يعد الأرز غذاء أساسياً في العديد من المأكولات حول العالم، وهو محصول مهم من الحبوب يغذي أكثر من نصف سكان الكرة الأرضية، نظراً لأن الأرز غني بالكربوهيدرات، فهو يعمل كوقود للجسم ويساعد في الأداء الطبيعي للدماغ، حيث يتم تحويل الكربوهيدرات إلى طاقة وظيفية صالحة للاستعمال
ورغم فوائد الأرز الكثيرة إلا أن أخصائي التغذية الروسي أليكسي كوفالكوف، حذر من خطر الإصابة بمرض السكري بسبب تناول الأرز يومياً
وكشف الخبير في حديث لراديو «سبوتنيك»، لماذا يشكل تناول الأرز يومياً خطورة على الصحة، وكيف يمكن تقليل هذه الخطورة، إذا كان الشخص معتاداً على تناول هذه المادة الغذائية
ووفقاً له، الخطر الرئيسي للأرز هو احتواؤه على نسبة عالية من النشأ
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Source almnatiq
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