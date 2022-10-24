«ناسا» توضح حقيقة ظهور نقاط زرقاء على الغلاف الجوي

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كشفت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” حقيقة ظهور نقاط زرقاء واضحة تلمع في محيط الغلاف الجوي لكوكب الأرض التقطها رائد فضاء، ونشرت في 9 من أكتوبر الجاري.

التقطت العام الماضي

وبدت النقاط الزرقاء المبهرة، التي تطفو فوق الأرض، غريبة، لكنها في الواقع نتيجة لظاهرتين طبيعيتين غير مرتبطتين وحدثتا للتو في الوقت نفسه، حسبما ذكرت “ناسا”.

وأوضحت الوكالة أن الصورة التقطت العام الماضي من قبل أحد أعضاء طاقم البعثة 66، الذي لم يفصح عن اسمه، في أثناء مرور محطة الفضاء الدولية فوق بحر الصين الجنوبي، ثم حرى نشرها على الإنترنت في 9 أكتوبر من قبل مرصد الأرض التابع لـ”ناسا”.

تفسير الظاهرة

وتمثل النقطة الأولى من الضوء، والتي يمكن رؤيتها في الجزء السفلي من الصورة، ضربة برق هائلة في مكان خليج تايلاند.

ومن الصعب عادة رؤية ضربات الصواعق من محطة الفضاء الدولية، لأنها عادة ما تكون مغطاة بالغيوم، ولكن هذه الضربة الخاصة حدثت بجوار فجوة دائرية كبيرة في الجزء العلوي من السحب، ما تسبب في إضاءة البرق للجدران المحيطة بهيكل يشبه كالديرا الغيم، ما أدى إلى إنشاء حلقة مضيئة مدهشة.

أما النقطة الزرقاء الثانية، التي يمكن رؤيتها في أعلى يمين الصورة، ناتجة عن ضوء مشوه من القمر. ويعني اتجاه قمر الأرض بالنسبة لمحطة الفضاء الدولية أن الضوء الذي يعكسه مرة أخرى من الشمس يمر مباشرة عبر الغلاف الجوي للكوكب، ما يحوله إلى نقطة زرقاء لامعة مع هالة غامضة.

وهذا التأثير ناتج عن تشتت بعض ضوء القمر من جزيئات صغيرة في الغلاف الجوي للأرض، وفقا لمرصد الأرض.

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Source almnatiq

