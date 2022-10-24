وزير الرياضة: نفخر باستقبال ولي العهد لنجوم “الأخضر” قبل المشاركة في كأس العالم 2022

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رفع وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، الشكر إلى ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على استقباله لاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم وأعضاء الجهازين الفني والإداري الذي يستعد لخوض غمار منافسات كأس العالم 2022 المقرر إقامتها في قطر نوفمبر المقبل.

وقال وزير الرياضة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “نفخر باستقبال سمو سيدي ولي العهد -حفظه الله- لنجوم منتخبنا الوطني قبل المشاركة في المونديال العالمي”.

وأوضح الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل: “استقبال يمنحنا الحافز ويجسد الدعم الكبير الذي نحظى به في القطاع الرياضي”.

ونوه وزير الرياضة بأداء اللاعبين خلال التصفيات، حيث كانوا بقدر المسؤولية، متأملاً إن شاء الله أن يكملوا هذه المسيرة في تمثيل المنتخب في كأس العالم، مشيرًا إلى حرص اللاعبين على تقديم أفضل جهد يليق باسم المملكة.

وقدم ولي العهد للجميع التهنئة بمناسبة التأهل لكأس العالم، منوهًا بالدور المستمر والجهد المبذول لضمان التأهل؛ وهذا أصبح شيئًا لازمًا بالنسبة لنا كسعوديين وكمنتخب سعودي.

وطالب ولي العهد في حديثه للاعبين بأن يستمتعوا بهذه المباريات الثلاث وأن يؤدوا مباريات المجموعة بدون ضغوط نفسية يمكن أن تؤثر على أدائهم الطبيعي، مشيرًا إلى صعوبة المجموعة في كأس العالم، وأنه ليس متوقعا من المنتخب تحقيق نتائج كبيرة لكن الدعوات معهم، والجميع يتابعون أولاً بأول، وإن شاء الله القادم أفضل

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Source almnatiq

