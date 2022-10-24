مسؤولون يعددون فوائد إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة

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استعرض عدد من المسؤولين أبرز معالم الاستراتيجية الوطنية للصناعة وذلك خلال جلسة حوارية في مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) بعنوان (توطين الصناعة في المملكة) والتي نظمتها وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

وأكد محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي، أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تسعى إلى خلق اقتصاد متنوع ومرن، مشيراً إلى أن الصناعات العسكرية هي امتداد وتتكامل مع الصناعات الأخرى بالمملكة، كما ستسهم الاستراتيجية الجديدة بشكل كبير في نجاح توطين الصناعات العسكرية.

ونوه رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور منير الدسوقي، إلى أن المملكة تحتل المرتبة الأولى في البحث والتطوير والمخرجات البحثية على مستوى الشرق الأوسط، كما أنها ضمن قائمة أعلى 20 دولة في المؤشرات الفرعية على مستوى العالم.

ولفت نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية الدكتور رميح الرميح، إلى أن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية تتكامل مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة، فالصناعة هي قلب الاقتصاد النابض، والنقل والخدمات اللوجستية هي شرايين هذا القلب.

وشدد محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد القصبي، على أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة هي بداية رحلة لأمة تطمح للأفضل، لتكون من مصاف الدول الصناعية، مبيناً أن الجودة هي عامل مشترك بين كثير من الأعمال والنشاطات ومن أهمها الصناعة.



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Source akhbaar24

