وظائف في الخطوط الحديدية «سار» بعدة تخصصات.. موعد ورابط التقديم

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أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار” عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات للعمل في عدة مدن، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

مدير الميزانية.بايونير.طيار القطار الرئيسي.رئيس قسم التفتيش على الحريق.مشغل المحطات والساحة.فني صيانة.

قائد فريق الصيانة.أخصائي إدارة المواهب والأداء.محلل أول إدارة المواهب والأداء.خبير عمليات سلامة الشبكات.مهندس أول التصميم المدني.محلل اول.رئيس قسم التشغيل المالي والاقتصادي.

طريقة التقديم :

و أوضحت الشركة أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 23 أكتوبر 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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Source almnatiq

