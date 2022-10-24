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المناطق_متابعات
رد برنامج “سكني” التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، على استفسار حول الموعد المحدد لصرف مستحقات المستفيدين من الدعم السكني، وأقصى مدة يتم خلالها إيداع المستحقات.
وأوضح البرنامج، أنه جرى تثبيت تاريخ إيداع الدعم على أن يكون في يوم 24 من كل شهر ميلادي لجميع المُستفيدين، كما يتم الإيداع في مدة أقصاها 3 أيام عمل بعد يوم 24 من الشهر الميلادي كحد أقصى.
ونوه إلى أنه يمكن معرفة حالة الاستحقاق من خلال الحساب الشخصي في منصة “سكني”، مشيراً إلى أنه في حال ظهرت حالة الطلب “مستحق” يمكنك الاستفادة من أحد منتجات سكني مباشرة.
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Source almnatiq
كانت هذه تفاصيل خبر “سكني” يوضح موعد إيداع الدفعة الجديدة من المستحقات بحسابات المُستفيدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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