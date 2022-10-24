3 نصائح صحية مهمة ضعها في اعتبارك عند الاستحمام

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يعمل جسم الإنسان بطرق مترابطة بحيث يؤثر جميع أفعالنا في حالتنا الصحية، يشمل ذلك بعض العادات عند الاستحمام، والتي يمكن أن تؤدي إلى تأثيرات سلبية على الجهاز الهضمي أو الدورة الدموية أو الصحة العامة، بحسب ما أكّدته اختصاصية التغذية الدكتورة غاريما غويال، لصحيفة Indian Express.

ونشرت الدكتورة ديمبل غانغدا أخيراً مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق إنستغرام أكدت فيه أهمية وضع 3 عادات في الاعتبار عند الاستحمام، وهي كما يلي:

1. شرب كوب من الماء قبل الاستحمام

ترجّح الدكتورة غانغدا أن كوباً من الماء الدافئ أو بدرجة حرارة الغرفة قبل الاستحمام يمكن أن يساعد على خفض المشكلات المتعلقة بضغط الدم في الجسم، موضحة أن “شرب الماء الدافئ يدفئ الجسم من الداخل” مما يؤدي إلى اتساع الأوعية الدموية، وبالتالي يسمح بتدفق مزيدٍ من الدم من خلالها، وهذا يخفّض ضغط الدم، وأضافت: “ينتج عن هذا تمدُّد مماثل في الدورة الدموية على سطح الجلد”.

2. الاستحمام قبل تناول الطعام

توضح الدكتورة غانغدا أن الاستحمام يؤدي إلى تقليل الطاقة المُوجهة إلى المعدة والأمعاء، التي تساعد على هضم وامتصاص واستيعاب العناصر الغذائية، حيث يقوم الجسم عند تناول وجبة كاملة بدفع الدم إلى الجهاز الهضمي للمساعدة في عملية الهضم، لكن الاستحمام يصرف تدفق الدم والطاقة عن المعدة ويوجّهها بدلاً من ذلك إلى سطح الجلد، ما يسبّب تقلصات في المعدة أو عسر الهضم أو الانتفاخ، لذلك من الأفضل الانتظار 30 – 45 دقيقة على الأقل بعد أي وجبة قبل الاستحمام. ويعتبر الوقت المثالي الاستحمام بعد ساعة على الأقل من تناول الوجبة، بالمقابل، فإن الاستحمام قبل الوجبة يجعل الجسم يَنشط وينتعش.

3. تجنب الاستحمام بعد غروب الشمس

عادة ما يبدأ الجسم يبرد بعد غروب الشمس، وهي إشارة إلى أن الوقت قد حان للنوم، ويمكن أن يؤدي الاستحمام قبل النوم إلى سد مسام الجلد وحبس حرارة الجسم بالداخل. ويمكن أن يؤدي ارتفاع درجة حرارة الجسم، إلى تعطيل هذه الإشارة ما قد يتسبّب في صعوبة في النوم والأرق.

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Source almnatiq

