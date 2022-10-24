التأمينات الاجتماعية: 118 مليار ريال مصروفات المنافع التأمينية خلال عام

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المناطق_متابعات

أصدرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تقريرها الإحصائي لعام 2021م، الذي استعرض – بشكل مفصَّل- أبرزَ الأرقام والإحصاءات والإنجازات خلال الفترة, مدعماً بالرسوم البيانية التي توضح التطور التاريخي لأهم الأرقام والإحصاءات المتعلقة بأنظمة المؤسسة.

وأشار التقرير إلى أبرز الأحداث خلال العام المنصرم 2021م, وعلى رأسها صدور قرار مجلس الوزراء بدمج المؤسسة العامة للتقاعد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية,إذْ يعدُّ حدثاً مفصلياً في مسيرة قطاع الحماية التأمينية في المملكة، ويبرز حرص القيادة الرشيدة على تمكين القطاع وتعزيز قدراته وتطوير تشريعاته ورفع مستوى أدائه؛ لتحقيق الاستدامة وضمان الفاعلية والحيوية،حيث ترتب عليه انتقال جميع الحقوق والصلاحيات والالتزامات، وكذلك الأصول بأنواعها إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وإعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة، وتوحيد المظلة التأمينية لجميع الأنظمة التأمينية تحت كيان واحد من خلال دمج إداري وتنظيم؛ يهدف إلى رفع كفاءة الأداء، وزيادة الإنتاجية، وخدمة العملاء بشكل أفضل.

وبيَّنت المؤسسةُ أن إجمالي المنافع التأمينية المصروفة خلال عام 2021م بلغ أكثر من 118 مليار ريال، توزَّعت ما بين المعاشات التقاعدية الشهرية والتعويضات والمنافع الأخرى, بينما قدَّمت المؤسسة خدماتها لأكثر من 12 مليون عميل ما بين مشترك ومتقاعد ومستفيد.

وأوضحَت المؤسسة أن منافع نظام التقاعد المدني بلغت 50.6 مليار ريال، في حين بلغت منافع نظام التقاعد العسكري المصروفة خلال الفترة المشار إليها ما يقارب 38 مليار ريال، فيما بلغت المنافع المصروفة من خلال فرع المعاشات بنظام التأمينات الاجتماعية 27.1 مليار ريال.

وبلغت نفقات منافع فرع الأخطار المهنية ما يقارب 508 ملايين ريال، وتجاوزت منافع نظام التعطل عن العمل “ساند” 1.5 مليار ريال.

واستعرض التقرير تفصيل التوزيعات الإحصائية لعملاء المؤسسة، حيث وصل عدد المشتركين في نظام التقاعد المدني خلال العام 2021م إلى ما يقارب 1.2 مليون مشترك بزيادة 1% عن عام 2020م، في حين بلغ عدد المتقاعدين الجدد خلال الفترة، الخاضعين لنظام التقاعد المدني 22,400 متقاعد، ليصل عدد المتقاعدين المدنيين الإجمالي بنهاية 2021م إلى ما يزيد عن 341 ألف متقاعد بزيادة 5% عن عام 2020م. فيما ينتفع من نظام التقاعد المدني ما يقارب 275 ألف مستفيد من أفراد العائلة، وذلك بزيادة بلغت 7% عن العام 2020م, كما بلغ إجمالي المتقاعدين المستفيدين من نظام التقاعد العسكري بنهاية 2021م ما يقارب 421 ألف متقاعد، ووصل عدد المستفيدين من أفراد العائلة إلى ما يقارب 285 ألف مستفيد.

فيما بلغ مجموع المشتركين بنظام التأمينات الاجتماعية بنهاية عام 2021م حوالي 8.6 ملايين مشترك، يمثِّل السعوديون منهم 26.2%، ويشكل عدد العاملين بالمنشآت الكبيرة ما نسبته 41% من إجمالي المشتركين، حيث يمثلون النسبة الأعلى مقارنة بنظرائهم العاملين بالمنشآت الأخرى.

وفيما يتعلق بمنطقة العمل، فقد استحوذت منطقة الرياض على العدد الأكبر من المشتركين بعدد 3.6 ملايين مشترك، تلتها منطقة مكة المكرمة بعدد 1.75 مليون مشترك، تليها المنطقة الشرقية بعدد 1.72 مليون مشترك، كما بلغ عدد المنشآت المسجلة بنهاية الفترة أكثر من 674 ألف منشأة.

وفيما يتعلق بالمستفيدين من منافع نظام التأمينات الاجتماعية، فقد تجاوز عدد المتقاعدين من فرع المعاشات 206 آلاف متقاعد، فيما بلغ عدد مستفيدي العجز غير المهني حوالي17 ألف مستفيد، وبلغ عدد أفراد العائلة المستفيدين ما يقارب 219 ألف مستفيد.

كما أبرز التقرير التطور التاريخي لإصابات العمل المسجلة في المؤسسة التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً مقارنة بالسنوات السابقة، حيث سجل العام 2010م ما يقارب 90 ألف إصابة عمل، فيما انخفض عدد الإصابات بشكل تدريجي خلال الأعوام ليصل إلى 28 ألف حالة إصابة في عام 2021م، إذ يبرز ذلك جهود المؤسسة في الزيارات التفتيشية للمنشآت، ونشر الوعي لدى أصحاب العمل؛ما أسهم في تطوير بيئات العمل، والتزامها بمعايير السلامة المعتمدة،إلى جانب زيادة وعي أصحاب العمل والمنشآت بأهمية تطبيق معايير السلامة المهنية.

وأظهر التقرير عدد المستفيدين من نظام التعطل عن العمل “ساند”، حيث تجاوز عدد المستفيدين بنهاية عام 2021م 58 ألف مستفيد، بانخفاض قدره 21.1% عن عام 2020م.

وفيما يتعلق بنظام مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي العاملين خارج دولهم، أوضح التقرير أنه بنهاية عام 2021م بلغ عدد الموظفين السعوديين في القطاع المدني المشمولين بالنظام والعاملين في دول مجلس التعاون 6,500 موظف، فيما بلغ عدد العسكريين السعوديين العاملين في دول الخليج المشمولين بنظام مد الحماية للعسكريين لذات الفترة ما يقرب من 4 آلاف موظف, كما بلغ عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص في دول الخليج العربية ما يقارب ألفي عامل، فيما بلغ عدد الخليجيين العاملين في القطاع الخاص بالمملكة حوالي 6 آلاف عامل.

وعن أبرز الأرقام التأمينية المنجزة خلال الفترة، كشف التقرير أنه تم تنفيذ أكثر من 37 مليون معاملة أنجزت بشكل إلكتروني كامل، كما تخطت الخدمات الرقمية التي تقدمها المؤسسة أكثر من 130 خدمة رقمية، في حين بلغ زوار الموقع الإلكتروني 26 مليون زائر، وبلغ عدد المسجلين الجدد في الموقع الإلكتروني 1.9 مليون عميل.

وفي المجال الاستثماري استعرض التقرير دور شركة حصانة الاستثمارية بصفتها الذراع الاستثمارية للمؤسسة في إدارة الأصول الاستثمارية داخل المملكة وخارجها وفق إستراتيجية استثمارية طويلة المدى تشمل تنويع الأصول في مجالات استثمارية مختلفة مع الالتزام بمستويات مقبولة من المخاطر.

كما كشف التقرير جوانب من استثمارات المؤسسة المحلية في الأسهم العامة والخاصة، إضافة إلى أصولها العقارية، حيث اشتمل على تفاصيل مساهمة المؤسسة في رؤوس أموال العديد من الشركات المحلية الوطنية التي بلغت 109 شركات بنهاية عام 2021م،بإجمالي قيمة سوقية بلغت ما يقارب 295مليار ريال، كما احتوى التقرير تفاصيل الأصول العقارية المحلية للمؤسسة التي بلغ عددها 52 أصلاً عقارياً موزعة على مناطق المملكة بقيمة إجمالية تتجاوز 30 مليار ريال.

وعرَّج التقرير على أبرز الجوائز التي نالتها المؤسسة خلال عام 2021م؛ نظير الإنجازات على المستويين المحلي والدولي، فقد حازت المؤسسة في حفل الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (ISSA) على 26 جائزةً في مجالات التحول الرقمي، واستمرارية الأعمال، وخدمة العملاء، وإدارة الاستثمارات، والمخاطر، والحوكمة، وغيرها، إضافة إلى حصولها على المركز الثالث في قياس التحول الرقمي على مستوى الجهات الحكومية، كما حازت المؤسسة جائزة درع الحكومة الذكية عن فئة العمل الحكومي عن بعد – المقدمة من أكاديمية جوائز التميز في المنطقة العربية- وحصلت كذلك على جائزة أفضل مركز اتصال حكومي على مستوى الشرق الأوسط.

يذكر أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تحرص على نشر أرقامها وإحصاءاتها بشكل دوري،في إطار جهودها التواصلية مع الجمهور؛ لتزويدهم بالمعلومات المحدثة حول المؤسسة وخدماتها وآخر أخبارها،ويمكن الاطلاع على النسخة الكاملة من التقرير الإحصائي لعام 2021م عبر زيارة صفحة (إحصاءات وبيانات) في موقع المؤسسة www.gosi.gov.sa.

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Source almnatiq

