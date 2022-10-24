دراسة تُحذِّر: صعوبة النوم قد تزيد من خطر الإصابة بـ”القاتل الصامت”

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قال خبراء إن الناس الذين يعانون ويكافحون من أجل النوم ليلاً قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بـ”القاتل الصامت”، وفق ما نقلت صحيفة “الصن” البريطانية.

وتفصيلاً، وجدت أبحاث أن التقلب المستمر، والمكافحة من أجل النوم، يمكن أن يؤديا إلى “زيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم والسكتات الدماغية وفشل القلب وأمراض الشرايين”، حسب “سكاي نيوز عربية”.

وذكر خبراء في صيدلية “لويدز” البريطانية أن ما يقرب من نصف البريطانيين يكافحون من أجل النوم، على الأقل 3 مرات في الأسبوع.

وتأتي هذه البيانات بعد دراسة حديثة، وجدت أن عدم الحصول على قسط كاف من النوم كل ليلة يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بـ”أمراض قاتلة متعددة”.

وكشفت الدراسة أن الأشخاص أكثر عرضة بنسبة 25 في المئة للوفاة بحلول سن الـ75 عامًا إذا لم يحصلوا على ما يكفي من النوم، موضحة أن “النوم أقل من 5 ساعات في اليوم قد يُعرِّض صحتك للخطر”.

وكانت دراسات سابقة قد خلصت إلى أن التعب المستمر يمكن أن يتسبب في الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والسكري.

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Source almnatiq

