نائب وزير الصناعة: نخطط لوصول المصانع إلى 36 ألف مصنع.. وسنحقق ما وصلت له كوريا الجنوبية

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أكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة الزامل، أن المملكة تتجه لأن تكون دولة صناعية رائدة، وهو ما يظهر من خلال استهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة القفز بأعداد المصانع في المملكة بحلول عام 2035 نحو 36 ألف مصنع بينها مصنعان للسيارات لإنتاج أكثر من 300 ألف سيارة سنوياً.

وقال الزامل خلال مشاركته في الجلسات الحوارية لمناقشة الاستراتيجية الوطنية للصناعة، إن المملكة ستحتضن في عام 2035 نحو 3 مصانع متقدمة للأدوية الحيوية واللقاحات الطبية، و4 مصانع لتجميع مكونات الطائرات، و8 مصانع لتشكيل المعادن، كما ستنتج 800 ألف طن من الكيماويات المتخصصة، بالإضافة إلى 15 مصنعاً للتقنيات الحديثة ومستشعرات إنترنت الأشياء.

ولفت إلى أن الناتج المحلي الصناعي سيتضاعف بنحو ثلاث مرات ليصل إلى 895 مليار ريال، مضيفاً أن ما ستصل إليه المملكة في غضون الـ13 سنة المقبلة وصلت إليه كوريا الجنوبية في 25 سنة، إذ ستتضاعف قيمة الصادرات الصناعية إلى 557 مليار ريال.

ونوه إلى أن مجموع قيمة الاستثمارات الإضافية في القطاع الصناعي سيصل إلى 1.3 تريليون ريال، مع طرح أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال، وزيادة صادرات منتجات التقنية المتقدمة بنحو ستة أضعاف، واستحداث عشرات الآلاف من الوظائف النوعية.

وشدد على أن ما تم تقديمه في الصندوق الصناعي بعد رؤية 2030 تجاوز ما قدمه الصندوق منذ تأسيسه وحتى عام 2016، إذ قدم 75.4 مليار ريال، حيث تكون نسبة 79% من هذا التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما كان نصيب المدن والمناطق الواعدة 40%.

وأشار إلى أن الوزارة أطلقت مبادرة (مصانع المستقبل) للتحول من الصناعة التقليدية إلى الصناعة الحديثة لنكون في مصاف دول العالم، ومن خلالها تم تقييم 7500 مصنع إلى جانب تقديم مليار و220 مليون ريال كقروض لها ضمن برامج تنافسية.



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Source akhbaar24

