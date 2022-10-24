بالصوت والصورة تأمين المطارات والمنافذ البرية - #عاجل

علمت «دوت الخليج» أن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بصدد الاستعانة بشركة متخصصة بتقنية المعلومات، لتنفيذ مشروع يستهدف تأمين وتركيب كاميرات مراقبة أمنية صوت وصورة بالمطارات والمنافذ البرية، في المناطق الـ13 بالمملكة. وتشتمل برامج التطوير على زيادة الطاقة الاستيعابية، من خلال عمل مسارات متعددة مع فصل سيارات الركاب عن الشاحنات، وتسهيل الحركة، فضلا عن الفسح السريع، وتنظيم مسارات سريعة للشاحنات التي تستخدم نظام فسح للتخليص المسبق، وآخرى مخصصة للهلال الأحمر والدفاع المدني، وكذلك مهبط للطائرات المروحية للإسعاف الجوي، والاستخدامات الآخرى. من برامج تطوير المنافذ زيادة الطاقة الاستيعابية - مسارات متعددة مع فصل سيارات الركاب عن الشاحنات. - مصمم باعتبار التوسع المستقبلي في جميع مرافق المنفذ. تسهيل الحركة - الفسح السريع: اعتماد قاعدة 20/80: تفتيش 20٪ من المركبات والسماح لـ80% بالمضي. - مسارات سريعة للشاحنات التي تستخدم نظام فسح للتخليص المسبق. - مسارات مخصصة للهلال الأحمر والدفاع المدني. - مهبط للطائرات المروحية للإسعاف الجوي والاستخدامات الآخرى. تقنيات أمنية متطورة - منطقة للفحص الأولى مجهزة بمنظومة تقنيات حديثة لفحص 100% من المركبات مما يقلل التفتيش الثانوي والتدخل الشخصي. - تحليل وإرسال البيانات في غضون ثوان في مراكز تشغيل مشتركة. تحسين بيئة العمل - مساحات مكتبية مصممة لتوفير أعلى معايير الإنتاجية والراحة للموظفين الإداريين وتسهيلات لبيئة عمل مميزة.



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