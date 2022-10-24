الإندونيسيون الأكثر زيارة للمدينة المنورة - #عاجل

بلغ عدد المعتمرين والزائرين، الذين قدموا للمدينة المنورة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، خلال الربع الأول من هذا العام ومع بداية موسم العمرة 1.486.880 معتمرًا، غادر منهم 1.108.000 معتمر، وتبقى 378.880 معتمرًا بالمدينة المنورة حتى يوم أمس، وفق تقرير أصدرته وكالة وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة بالمدينة المنورة.

وأظهرت الإحصائية أعداد المعتمرين الأكثر قدومًا للمدينة المنورة، من حيث جنسياتهم خلال موسم العمرة لهذا العام، حيث جاء المعتمرون الإندونيسيون الأعلى عددًا بواقع 449.696 معتمرًا، يليهم المعتمرون من الجنسية الباكستانية بإجمالي 287.793 معتمرًا ثم الجنسية الهندية بواقع 189.052 معتمرًا، تليها الجنسية العراقية، حيث بلغ إجمالي المعتمرين العراقيين 122.557 معتمرًا ثم الجنسية البنغلادشية، بإجمالي قدره 76.946 معتمرًا زاروا المسجد النبوي الشريف وأدوا الصلاة فيه وسط منظومة من الخدمات المقدمة لراحة قاصدي المسجد النبوي.

الجدير بالذكر أن فرق المتابعة والرقابة بوكالة وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة بالمدينة المنورة، تنفذ العديد من الزيارات الميدانية لرصد مستوى الخدمات التي تقدمها شركات العمرة لقاصدي المسجد النبوي.

المعتمرون حسب الجنسية

1- الإندونيسيون

449.696

2- الباكستانيون

287.793

3- الهنود

189.052

4- العراقيون

122.557

5- البنجلاديشيون

76.946