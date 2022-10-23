شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى المصري يواصل إنتصارته ويحقق العلامة الكاملة بالفوز على اسوان والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - نجح النادي الأهلى المصري من تحقيق الفوز على نادي أسوان بهدف نظيف، ضمن مباريات الجولة الثانية، من منافسات الدوري المصري الممتاز، ليحقق الفريق الاحمر ثاني إنتصاراته فى مسابقة الدوري، خلال رحلة إستعادة لقب المسابقة المفقود فى آخر موسمين، والمتوج به الفارس الأبيض.

ونجح على معلول من تسجيل هدف اللقاء الوحيد عن طريق ضربة جزاء نفذها بالتخصص النجم الدولي التونسي على معلول، ليقود النادي الأهلي لثلاث نقاط هامة، قبل مواجهة نادي الزمالك المصيرية فى كأس السوبر بالإمارات العربية الشقيقة، والتي ستستضيف المواجهة بين الكبيرين للمرة الثالثة.



رقم إيجابي للأهلى مع مارسيل كولر

ويمتلك النادي الأهلى المصري رقم إيجابي بعد الفوز فى مباراة أسوان اليوم، حيث لم يستقبل الفريق أي أهداف تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، خلال 4 لقاءات خاضهم المدرب مع الفريق على جميع الأصعدة سواء المحلية منها أو الإفريقية، الأمر الذي يحسب للمدرب فى بداية مهامه مع الفريق.



موعد مباراة الأهلى والزمالك فى السوبر

ومن المقرر أن يلاقي النادي الأهلي غريمه التقليدي نادي الزمالك يوم الجمعة القادم، فى كأس السوبر المصري، والذي سيقام على ملعب هزاع بن زايد معقل فريق العين، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.