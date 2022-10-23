شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يقتنص سيراميكا كيلوبترا بثنائية ويتصدر الدوري المصري مبكرًا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - نجح نادي الزمالك المصري من تحقيق فوز هام أمام نادي سيراميكا كيلوبترا العنيد بثنائية نظيفة، يأتي ذلك ضمن منافسات الجولة الثانية، من مسابقة الدوري المصري الممتاز، ليحقق الزمالك الفوز الثاني على التوالي ويتصدر المشهد مبكرًا، فى رحلة الحفاظ على لقب المسابقة.

وتمكن النجم الدولي التونسي سيف الجزيري من إفتتاح شريط الأهداف مبكرًا برأسية متقنة، بعد متابعة جيدة للغاية لكرة إمام عاشور الساقطة، ليسكنها فى الشباك ويعلن التقدم للفارس الأبيض، قبل أن يضاعف نادي الزمالك النتيجة فى نهاية اللقاء بتسديدة صاروخية من الظهير المتألق أحمد فتوح، بعد صناعة رائعة من لاعب الفريق عمرو السيسي.



أحمد سامي يدلى بتصريح مفاجئ

أعرب المدرب أحمد سامي، مدرب فريق سراميكا كيلوبترا، عن حزنه الشديد على خسارة المباراة، والتي يري أن فريقه لم يستحق فيها الخسارة، حيث أشار إلى أن الفريق الأبيض يمتلك للحظ بصورة كبيرة، وأضاف أنه عليه مصافحة المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا جيدًا للفوز فى المباريات القادمة.



موعد مباراة الزمالك والقادمة فى السوبر

ومن المقرر أن يلاقي نادي الزمالك غريمه التقليدي نادي الأهلى يوم الجمعة القادم، فى كأس السوبر المصري، والذي سيقام على ملعب هزاع بن زايد معقل فريق العين، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.