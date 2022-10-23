متخصصون يناقشون أهم قضايا الإعلام والإنتاج

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وبين البرنامج أنه سيفتتح أولى الندوات بجلسة نقاش عن «مستقبل السينما في المملكة وكيفية تطوير هذه الصناعة محليا»، تليها ندوة «السينما وقضايا المرأة»، حيث تسلط الضوء على المراحل التاريخية في السينما العربية لقضايا المرأة، باستضافة ممثلين من جمهورية مصر الشقيقة، إضافة إلى ندوة بعنوان «قضايا الإنتاج المحلي وأبرز التحديات المستقبلية لتطويره»، التي تناقش الإنتاج المحلي في التلفزيون والإذاعة والتحول المستقبلي.أما في الشأن الرياضي فخصص البرنامج جلسة بعنوان «الإعلام الرياضي وصناعة النجوم»، وجلسة رحلة «ستاند أب كوميدي» في السعودية، كما يتضمن عددا من ورش العمل التي يلقيها عدد من المتخصصين في الإعلام وصناعة الأفلام، تتمثل في ورشة العمل الإعلامي المستقل (Freelance)، وفرصه الجديدة لصناع المحتوى، وذلك بالتطبيق على الأفلام الوثائقية، إضافة إلى ورشة العمل التطبيقية المتمحورة حول مستقبل العمل الحر في المجال الإعلامي.
يذكر أن جدول أعمال المهرجان يتضمن حفلا موسعا يكرم فيه عدد من الشخصيات الإعلامية والفنية، التي أثرت الساحة العربية بإنتاجاتها المرئية والمسموعة، كما يشمل حفلا فنيا في أول أيام المهرجان.
أهم مناقشات المهرجان
- مستقبل السينما في المملكة وكيفية تطويرها
- السينما وقضايا المرأة
- قضايا الإنتاج المحلي وأبرز التحديات المستقبلية لتطويره
- الإعلام الرياضي وصناعة النجوم
- رحلة «ستاند أب كوميدي» في السعودية
- مستقبل العمل الحر في المجال الإعلام
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