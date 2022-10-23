استأجر شقة بإقامة مزورة وآوى 10 مخالفين

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وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت قوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة منطقة عسير على مقيم من الجنسية السودانية لنقله مخالفة لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، ومخالفا لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، وإيوائه في شقة سكنية مستأجرة من قبله بإقامة مزورة 10 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية نفسها في محافظة خميس مشيط، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالة المخالفين لجهة الاختصاص، ومن نقلهم وآواهم إلى النيابة العامة.وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

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