إيقاف مواطن بحوزته 75,849 قرصا مخدرا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة الحدود الشمالية، بحوزته 75,849 قرصا من مادة الأمفيتامين المخدر ومادة الحشيش المخدر ومبلغ مالي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

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