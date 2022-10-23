«فنون الطهي» تختار أفضل صانع قهوة سعودية

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وتتمثل مساهمة الهيئة في تشكيل لجنة التحكيم المختصة بتقييم مسابقة «أفضل صانع قهوة سعودية» التي تقام ضمن فعاليات الملتقى، إلى جانب مشاركتها بركن خبير القهوة السعودية المتمثل في خيمة شعبية، والتي سيتم خلالها تقديم القهوة السعودية لضيوف الملتقى، وتعريفهم بخصائصها، وطرق إعدادها، والاختلاف في النكهات بين مناطق المملكة.ويأتي دعم هيئة فنون الطهي نظرا لأهمية ملتقى صناع القهوة السعودية، ودوره في تشجيع صناعة القهوة، وتحفيز المجتمع المحلي على الاهتمام بها وصناعتها، وذلك من منطلق حرص الهيئة على المشاركة في الفعاليات الثقافية في مختلف مناطق المملكة، والتشجيع على إقامة مثل هذه الفعاليات ضمن مبادرة «عام القهوة السعودية 2022» التي أطلقتها وزارة الثقافة بدعم من برنامج جودة الحياة، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030.
أهداف الملتقى
- تشجيع صناعة القهوة السعودية
- إبراز تراث القهوة السعودية
- دعم أصحاب المشاريع الصغيرة من مقاه ومحامص للقهوة
- تحفيز المجتمع المحلي على الاهتمام بها وصناعتها
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