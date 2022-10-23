بدء القبول في 8 تخصصات بمعهد المدينة الصناعي

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وأوضح مدير المعهد المهندس بندر الحربي أن التقديم متاح عبر بوابة القبول والتسجيل الموحدة «قبولي» ويستمر لمدة خمسة أيام، ويشمل تخصصات الحاسب الآلي، الكهرباء، ميكانيكا السيارات، التبريد والتكييف، صيانة الأجهزة الذكية، التمديدات الصحية، النجارة العامة والميكانيكا العامة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأ المعهد الصناعي الثانوي الثاني بالمدينة المنورة اليوم باستقبال طلبات الالتحاق بالمعهد لمرحلتي الدبلوم والبرامج الفصلية للفصل التدريبي الثاني للعام التدريبي الحالي.وأوضح مدير المعهد المهندس بندر الحربي أن التقديم متاح عبر بوابة القبول والتسجيل الموحدة «قبولي» ويستمر لمدة خمسة أيام، ويشمل تخصصات الحاسب الآلي، الكهرباء، ميكانيكا السيارات، التبريد والتكييف، صيانة الأجهزة الذكية، التمديدات الصحية، النجارة العامة والميكانيكا العامة.

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