شكرا لقرائتكم خبر النائب العام: تطوير البيئة التشريعية لحماية الإنسان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل النائب العام سعود المعجب بمقر النيابة العامة في الرياض، أمس، رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا التويجري.

وهنأ المعجب الدكتورة التويجري بالثقة الملكية الغالية بتعيينها رئيسا لهيئة حقوق الإنسان، منوها بالدورالحيوي الذي تقوم به الهيئة في مشاركة قطاعات الدولة بحفظ الحقوق ورعاية المصالح، مؤكدا اهتمام الدولة بتطوير البيئة التشريعية واهتمامها البالغ بحماية الإنسان وحفظ ضرورياته الخمس، والتشديد في تطبيق العقوبات حال الجناية عليه بأي صورة كانت.

وبحثت خلال اللقاء أوجه التعاون المشترك، وتعزيز العمل الفاعل في مجال حقوق الإنسان، والضمانات المرعية التي كفلتها الأنظمة خاصة الجزائية منها، ودورها في تحقيق العدالة الناجزة.