وصول 1.5 مليون معتمر إلى المدينة المنورة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغ عدد المعتمرين والزائرين الذين قدموا إلى المدينة المنورة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، خلال الربع الأول من هذا العام ومع بداية موسم العمرة، 1,486,880 معتمرا، غادر منهم 1,108,000 معتمر، وتبقى 378,880 معتمرا بالمدينة المنورة حتى أمس الأول، وفق تقرير أصدرته وكالة وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة بالمدينة المنورة. وأظهرت الإحصائية أعداد المعتمرين الأكثر قدوما للمدينة المنورة، من حيث جنسياتهم خلال موسم العمرة لهذا العام ممن زاروا المسجد النبوي الشريف وأدوا الصلاة فيه، وسط منظومة من الخدمات المقدمة لراحة قاصدي المسجد النبوي. جنسيات المعتمرين الأكثر قدوما للمدينة النورة





الإندونيسيون 449,696



الباكستانيون 287,793



الهنود 189,052



العراقيون 122,557



البنجلاديشيون 76,946



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