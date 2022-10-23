تشجيع أهالي المدينة على ممارسة الرياضة بمسار دراجات هوائية

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وأوضحت الأمانة أن مسار الدراجات يعنى بتحسين جودة الحياة، خلال تهيئة البيئة اللازمة، واستحداث خيارات جديدة تُعزّز مشاركة المواطن والمقيم والزائر في الأنشطة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنهت أمانة منطقة المدينة المنورة أعمالها الميدانية لتنفيذ مسار الدراجات الهوائية بطريق حسان بن ثابت بحي الإسكان، والذي أُنشئ بطول يبلغ 6000 م وعرض 120 سم، وروعي في تصميمه وتنفيذه تطبيق أفضل المعايير والمواصفات الفنية، بما يسهم في تشجيع الأهالي والزوار على ممارسة رياضة ركوب الدراجات الهوائية، واستخدامها بوصفها إحدى وسائل التنقل البديلة.وأوضحت الأمانة أن مسار الدراجات يعنى بتحسين جودة الحياة، خلال تهيئة البيئة اللازمة، واستحداث خيارات جديدة تُعزّز مشاركة المواطن والمقيم والزائر في الأنشطة الرياضية والترفيهية، إضافة إلى تحسين المشهد الحضري داخل الأحياء السكنية، وتخصيص جزء من الطريق الذي يخدم السيارات سابقا إلى تحقيق التوازن في أداء عناصر القطاع العرضي للطريق، بتنفيذ مسار مواز مخصص للدراجات الهوائية.

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