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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في حين أصبحت وثيقة تأمين العمرة مطبقة إلزاميا على معتمري الخارج القادمين إلى مكة المكرمة، بحيث ستكون مشمولة ضمن رسوم التأشيرة، حددت الوثيقة 9 حالات صحية طارئة تغطيها بوليصة تأمين المعتمرين.

وأشارت الوثيقة إلى أن المنافع والتغطيات موافقة لأنظمة مجلس الضمان الصحي، وستعني التكلفة المرفقة فعلا مقابل الخدمات والمواد التي لا تكون مستثناة في هذه الوثيقة، شريطة أن يصفها طبيب مرخص فيما يتعلق بعلة يعانيها الشخص المؤمن له، ويجب النظر في النفقات القابلة للتغطية والمعتادة في الوقت والمكان المناسبين.

في المقابل، لا تغطي الوثيقة المطالبات الناشئة عن العلاج والفحوصات، التي يمكن أن تؤجل حتى عودة الشخص المؤمن له إلى وطنه، بما في ذلك إعادة التأهيل وفقا للطبيب المرخص المعالج، والأمراض التي تنشأ بفعل إساءة استعمال بعض الأدوية أو المنشطات أو المهدئات، أو بفعل تعاطي المواد الكحولية أو المخدرات أو ما شابه ذلك، إضافة إلى تكاليف اختبارات تصحيح النظر أو السمع أو الجراحة أو الوسائل البصرية أو السمعية.

حالات صحية طارئة تغطيها بوليصة تأمين المعتمرين







جميع مصاريف الكشف الطبي والتشخيص والعلاج والأدوية وفقا لجدول الوثيقة



مصاريف التنويم بالمستشفى



حالات الحمل والولادة



معالجة أمراض الأسنان واللثة، وينحصر في حالة علاج الأسنان على الحالات الطارئة، بما في ذلك حشو الأسنان، علاج العصب، سحب الخراج، إضافة إلى إجراءات المتابعة الطبية المعتادة، والمضادات الحيوية، ومسكنات الألم



حالات الأطفال الخدج، والتي يجب تغطيتها مع الخضوع في ذلك مراعاة الحد الأقصى لمنفعة الأم



حالات الغسيل الكلوي الطارئ



الإخلاء الطبي الطارئ، داخل وخارج المملكة



الإصابات الناجمة عن الحوادث المرورية



إعادة رفاة المتوفى إلى موطنه الأصلي بسبب الوفاة الطبيعية



الحالات المستثناة من بوليصة التأمين