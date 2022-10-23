معالجة 20 ألف م 2 من سفلتة شوارع الطائف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عالجت أمانة الطائف تآكل الطبقة الاسفلتية في كثير من الشوارع الداخلية للمدينة، وأعادت تأهيل الشوارع الرئيسة والفرعية بما يناهز 14837 م2 من السفلتة الجديدة، كما قامت بأعمال تهيئة الأرصفة القديمة بما يزيد على 10139م2. وأسهمت خطط الأمانة لتحسين المشهد الحضري وتسريع وتيرة الإنجاز في معالجة التشوهات البصرية، خلال آليات للرصد والتحليل والمعالجة الفورية والفحص بعد المعالجة، باستخدام تقنيات وآليات حديثة تعمل عليها الأمانة. ونفذت الإدارة العامة للتشغيل والصيانة بوكالة المشاريع برنامجا مكثفا لمعالجة الحفر والتشققات في الشوارع الرئيسة والفرعية وشوارع الأحياء ومعالجة الأرصفة المتهالكة والتالفة جراء تعرضها لحوادث السيارات، ضمن جهود تحسين المشهد الحضري والقضاء على التشوهات البصرية. ونفذت الإدارة العامة للتشغيل والصيانة بوكالة المشاريع برنامجا مكثفا لمعالجة الحفر والتشققات في الشوارع الرئيسة والفرعية وشوارع الأحياء ومعالجة الأرصفة المتهالكة والتالفة جراء تعرضها لحوادث السيارات، ضمن جهود تحسين المشهد الحضري والقضاء على التشوهات البصرية. وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية أنجزت أكثر من 1800 مهمة عمل عالجت خلالها حفر الشوارع والتشققات وزحف الطبقة الاسفلتية وإعادة تأهيل الشوارع، ومعالجة تآكل أطراف الشوارع، بطول 14837م2، إضافة إلى معالجة أكثر من 10139م2 من الأرصفة المتهالكة، مما أسهم في تعزيز سلاسة الحركة المرورية.

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