القوات الجوية تشارك في تمرين مركز الحرب الجوي والدفاع الصاروخي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشارك القوات الجوية الملكية السعودية في تمرين «مركز الحرب الجوي والدفاع الصاروخي 2022»، الذي يعقد في قاعدة الظفرة الجوية بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

وكان في وداع المجموعة المشاركة في التمرين لدى مغادرتها قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي قائد القوات الجوية الملكية السعودية الفريق الركن تركي بن بندر.

واستعرض قائد القوات الجوية المعدات المشاركة، ووقف على جاهزية العناصر البشرية، واطلع على الاستعدادات والتحضيرات.

وحث المشاركين على بذل الجهد والاستفادة الكاملة من هذا التمرين، بما يعود عليهم بالنفع في تأدية مهامهم القتالية على أكمل وجه، مشددا على الحرص على سلامة التنفيذ.

وتشارك في تمرين «مركز الحرب الجوي والدفاع الصاروخي 2022» الذي تنطلق فعالياته نهاية الأسبوع الحالي وتستمر لنحو شهر: المملكة، الإمارات، الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، اليونان، عمان، فرنسا، ألمانيا، الهند وأستراليا.

أهداف التمرين:

