شكرا لقرائتكم خبر القوات الجوية تشارك في تمرين مركز الحرب الجوي والدفاع الصاروخي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكان في وداع المجموعة المشاركة في التمرين لدى مغادرتها قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي قائد القوات الجوية الملكية السعودية الفريق الركن تركي بن بندر.واستعرض قائد القوات الجوية المعدات المشاركة، ووقف على جاهزية العناصر البشرية، واطلع على الاستعدادات والتحضيرات.
وحث المشاركين على بذل الجهد والاستفادة الكاملة من هذا التمرين، بما يعود عليهم بالنفع في تأدية مهامهم القتالية على أكمل وجه، مشددا على الحرص على سلامة التنفيذ.
وتشارك في تمرين «مركز الحرب الجوي والدفاع الصاروخي 2022» الذي تنطلق فعالياته نهاية الأسبوع الحالي وتستمر لنحو شهر: المملكة، الإمارات، الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، اليونان، عمان، فرنسا، ألمانيا، الهند وأستراليا.
أهداف التمرين:
- التدريب على عمليات القتال الجوي في تحالف قوات دولية.
- الاستفادة من تطبيق مفهوم العمل المشترك في بيئة حرب مشابهة للحرب الحقيقية.
- تبادل الخبرات العسكرية في مجال التخطيط والتنفيذ مع الدول الشقيقة والصديقة المشاركة.
- رفع الجاهزية والكفاءة القتالية للأطقم الجوية والفنية المساندة.
- تعزيز العلاقات الدولية بين الدول المشاركة.
كانت هذه تفاصيل خبر القوات الجوية تشارك في تمرين مركز الحرب الجوي والدفاع الصاروخي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.