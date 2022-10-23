شاهد.. رسالة من ولي العهد للاعبي المنتخب السعودي قبل خوض مبارايات كأس العالم

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المناطق ـ متابعات
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في مكتبه بجدة، اليوم، لاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم وأعضاء الجهازين الفني والإداري الذي يستعد لخوض غمار منافسات كأس العالم 2022م المقرر إقامتها في قطر نوفمبر المقبل.
المنتخب السعودي في كأس العالم
وخلال اللقاء، وجه ولي العهد رسالة دعم للاعبي المنتخب قائلا: ” أعلم بأن مجموعتنا صعبة جدًا في كأس العالم وأطلب منكم اللعب بأريحية”.
وتابع: “خليكم مرتاحين، واستمتعوا، لا أريد أن يكون هناك ضغط نفسي يؤثر على أدائكم الطبيعي، ويهمني استمتاعهم بالمباريات الثلاث”.
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Source almnatiq
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