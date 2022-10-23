“إمارة مكة” توضح الخدمات الحكومية المجانية لسكان الأحياء المطورة في جدة

︎

.



استعرضت إمارة منطقة مكة المكرمة الخدمات الحكومية المجانية المقدمة لسكان الأحياء العشوائية المُزالة منازلهم بمحافظة جدة، وذلك منذ بداية الإزالة في أكتوبر الماضي.

وأوضحت أنه تم دفع 481 مليون ريال قيمة إيجارات للسكان، كما تم تقديم 97 ألف خدمة، شملت سلالا غذائية والدواء، والوجبات، ونقل العفش، وحليب الأطفال.

وأكدت أنه تم توظيف 269 مواطنا ومواطنة، وتسكين 21.7 ألف أسرة، كما تم تسليم 348 وحدة إسكان تنموي.



● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24

