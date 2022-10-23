لتحقيق المستهدفات الطموحة للعاصمة.. أمين الرياض يُكَلِّفُ عددًا من الوكلاء المساعدين ومديري العموم

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أصدرَ أمين منطقة الرياض، الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيَّاف، قرارات بتكليف عدد من الوكلاء المساعدين ومديري العموم؛ بهدف الاستفادة المثلى من الكفاءات الوطنية لتحقيق المستهدفات الطموحة للعاصمة.

وتضمَّنَت القرارات تكليف كلٍّ من الأمير عبدالله بن مشاري بن عيَّاف وكيلاً مساعدًا لدعم الاستثمار، والدكتور فيصل العصيمي وكيلاً مساعدًا لمشاريع البِنية التحتية، والمهندس خالد الرويشد وكيلاً مساعدًا لشؤون البلديات الفرعية، والمهندس عبدالإله المشعل وكيلاً مساعدًا لشؤون بلديات المنطقة، والمهندس ماهر عريجة وكيلاً مساعدًا للامتثال والإصحاح البيئي.

كما تضمنت تكليف المهندس عيد السبيعي وكيلاً مساعدًا لصيانة شبكات الطرق، وإبراهيم الناصر وكيلاً مساعدًا للشؤون المالية، والمهندس صالح السيف وكيلاً مساعدًا للتخطيط العمراني، والمهندس سامي الزكري وكيلاً مساعدًا للإستراتيجية والتميز المؤسسي، وماجد الدغفق مشرفًا عامًّا على مركز تجربة العميل.

وشملت القرارات تكليف كلٍّ من الدكتور حمد الصيعري مديرًا عامًّا للدراسات والتطوير الحضري، والمهندس خلف الدلبحي مديرًا عامًّا للدراسات وضمان الجودة، وعلي الصقيه مديرًا عامًّا للحوكمة والمخاطر والالتزام، وخالد النفسية مديرًا عامًّا للتمكين التنموي، والمهندس زامل الشمري مديرًا عامًّا لصيانة الإنارة، وحمد بن خضير مديرًا عامًّا للابتكار وتطوير الأعمال، والمهندس عبدالعزيز العصيمي مديرًا عامًّا لتحسين تجربة العميل.

كما شملت، أحمد العيسى مديرًا عامًّا للشراكة مع السكان، والدكتورة سارا السديري مديرًا عامًّا لمكتب إدارة البيانات، والمهندس فواز الغامدي مديرًا عامًّا للتشريعات والاستدامة البيئية، والمهندس عبدالله القحطاني مديرًا عامًّا لخدمة العملاء، وتركي العطيشان مديرًا عامًّا للتسويق والعلاقات المؤسسية.

ونصَّت القرارات على تكليف كلّ من المهندس عبدالعزيز السلمان مديرًا عامًّا للمحاور والجسور والأنفاق، والمهندس صالح العتيبي مديرًا عامًّا للإصحاح البيئي، والمهندس بندر الحربي مديرًا عامًّا لتطوير ودعم البلديات الفرعية، والمهندس فيصل القحطاني مديرًا عامًّا لصيانة شبكات السيول، والدكتورة ولاء الناصر مديرًا عامًّا لذكاء الأعمال ودعم القرار.

كما نصت على تكليف عبدالرحمن الحكران مديرًا عامًّا للاستثمار وعلاقات المستثمرين، وعبداللطيف القطاع مديرًا عامًّا للتواصل الداخلي، والمهندس علي آل ملوذ مديرًا عامًّا للدعم والمساندة الاستثمارية، والمهندس عبدالرحمن الزايد مديرًا عامًّا لتطوير وإدارة المحافظ الاستثمارية،والمهندس أسامة الغفيلي مديرًا عامًّا لخدمات المدن الذكية.



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Source akhbaar24

