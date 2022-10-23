“هيئة الاتصالات”: 73 مليار ريال ارتفاع نمو القطاع في 2021.. ونتوقع زيادته لـ103 مليارات ريال في 2025

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دشنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عددًا من الإطلاقات والمبادرات على هامش أعمال منتدى التقنية الرقمية 2022، التي انطلقت بافتتاح المعرض المصاحب المخصص للمنتجات التقنية المحلية، بمشاركة 35 شركة.

وأعلنت الهيئة فوز4 منتجات تقنية محلية بجائزة الابتكار التعاوني، وهي: منتج “Avilo” لشركة الأبحاث وتطوير الأعمال التجارية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ومنتج “مجلس تك” لشركة “شور العالمية للتقنية” ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ومنتج “صلني” لشركة “بزنس بلس للمصانع” والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، ومنتج “Whitehelmet” لشركة “وايت هلمت” والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.

كما أطلقت أول دليل للمنتجات التقنية المحلية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والذي يحتوي على 88 منتجاً للشركات العاملة في قطاع تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة، إلى جانب انضمام مجموعة “كبار مستخدمي خدمات تقنية المعلومات” و”الجهات الداعمة” لمبادرة المجموعات الاستشارية.

وأكد نائب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات رائد الفايز، أن قطاع تقنية المعلومات بالمملكة، ارتفع من 43 مليار ريال في عام 2017 إلى 73 مليار ريال في 2021 بنسبة نمو سنوي تراكمي بلغت 14%، فيما يتوقع تجاوزه أكثر من 103 مليارات ريال في 2025.

وأوضح أن عدد الشركات المدرجة في سوق الأسهم ارتفع إلى 9 شركات، مبيناً أن الهيئة سجلت أكثر من 500 شركة في منصة تك، وأطلقت خدمة المركبات المتصلة لأكثر من 20 وكالة تجارية، فيما حققت في مجال الحوسبة السحابية ارتفاعاً في عدد مقدمي الخدمات لأكثر من ضعفين ليصل إلى 31 مقدم خدمة منها 3 مقدمي خدمة عالميين.

وفي مجال التقنيات الناشئة وتحديداً إنترنت الأشياء، أكد “الفايز ” على وصول عدد اشتراكات إنترنت الأشياء إلى أكثر من 10 ملايين اشتراك، مع تطوير شبكة إنترنت أشياء متخصصة تغطي أكثر من 95% من المناطق الحضرية ويمكنها استيعاب أكثر من نصف مليار جهاز متصل.



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Source akhbaar24

