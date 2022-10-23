كأس العالم 2022.. كيف يستعد منافسو “الأخضر” خلال فترة التوقف؟

︎

.



بعد أقل من شهر تنطلق منافسات كأس العالم 2022، ويتواجد المنتخب الوطني في مجموعة قوية بجوار الأرجنتين، بولندا والمكسيك.

ويخوض المنتخب الوطني معسكرًا حاليًا في أبوظبي ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر 2022 التي تنطلق في شهر نوفمبر المقبل.

وخلال الفترة الجارية لا تزال المنتخبات في حال من الاستعداد قبل خوض البطولة المقرر لها أن تنطلق يوم 20 نوفمبر القادم بقطر.

ونرصد في هذا التقرير تحضيرات المنتخبات المتواجدة مع الأخضر بمجموعته في كأس العالم 2022 بقطر.

الأرجنتين



كشفت تقارير صحفية، قائمة الأسماء المبدئية التي اختارها ليونيل سكالوني، مدرب المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم، لكأس العالم قطر 2022.

وأوضحت التقارير وفقًا لـ”ماركا”، أن نجم باريس سان جيرمان، ليونيل ميسي، ولاعب روما الإيطالي، باولو ديبالا يتصدران قائمة الأسماء المبدئية.

وأشارت إلى أن القائمة ضمت 40 لاعبًا سيخوض 26 منهم منافسات الكأس التي ستنطلق 20 نوفمبر المقبل.

وظهر ضمن القائمة ماكسيميليانو ميزا، جناح مونتيري المكسيكي، الذي لم يلعب سوى مباراة دولية واحدة في آخر 4 أعوام.

وكانت بداية التحضيرات لمنتخب الأرجنتين لكأس العالم بمواجهة أمام إستونيا بتاريخ 5 يونيو الماضي وحينها فاز منتخب التانجو بخماسية دون رد، أعقبها لقايء أمام الهندوراس بتاريخ 24 سبتمبر الماض وفاز أيضا بنتيجة 3-0 وعاد وكرر نفس النتيجة بعد 4 أيام أمام منتخب الهندوراس

ومن المقرر أن يلعب الأرجنتين مباراة ودية واحدة أمام الإمارات يوم 16 نوفمبر المقبل قبل انطلاق المونديال المقرر له 20 من نفس الشهر.

بولندا

حتى الآن لم يُعلن الجهاز الفني لمنتخب بولندا عن القائمة المقرر لها السفر إلى قطر لخوض منافسات كأس العالم 2022.

ولعب المنتخب البولندي 6 مواجهات في دوري الأمم الأوروبية خلال الأشهر الماضية، فاز فقط في مباراتين أمام ويلز ذهابا وإيابا، وخسر 3 مواجهات أمام هولندا وبلجيكا ذهابا وإيابا، بينما تعادل أمام هولندا.

وسيلعب المنتخب البولندي مواجهة ودية وحيدة أمام تشيلي يوم 16 نوفمبر، قبل السفر إلى قطر للمشاركة في كأس العالم 2022.

ويستهل منتخب بولندا مشواره في كأس العالم بقطر يوم 22 نوفمبر المقبل بمواجهة أمام نظيره المكسيسكي.

المكسيك

أعلن الاتحاد المكسيكي لكرة القدم، قبل أيام عن أسماء اللاعبين الذين تم استدعاؤهم الذين يبدأون آخر معسكر لمنتخب المكسيك قبل مونديال 2022 في قطر.

وجاء هيكتور هيريرا، لاعب وسط دينامو هيوستن الأمريكي، على رأس المجموعة الأولى من اللاعبين، وهم: هيريرا، وروبرتو ألفارادو وألكسيس فيجا (جوادالاخارا)، ورودولفو كوتا (ليون)، وألفريدو تالافيرا (خواريز).

ومن المقرر أن يخوض منتخب المكسيك جولة الشهر المقبل في جيرونا بإسبانيا، حيث سيخوض آخر وديتين استعدادا لكأس العالم بقطر 2022.

وسيلعب منتخب المكسيك أمام نظيره العراقي، في 9 نوفمبر المقبل، والسويد يوم 16 من الشهر ذاته، لتتجه بعدها إلى قطر لخوض المونديال.

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24

