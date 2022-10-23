“المسحل” يُجري اتصالا هاتفيا للإطمئنان على “العييري”

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أجرى رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل اتصالاً هاتفيًا بلاعب المنتخب الوطني تحت 20 عامًا ونادي التعاون عبدالملك العييري بعد أن أجرى عملية جراحية وتكللت بالنجاح.

وتمنى المسحل خلال اتصاله للعييري الشفاء والعودة سريعًا إلى الملاعب.

وخضع لاعب التعاون عبدالملك العييري، اليوم الأحد، لعملية جراحية لإصلاح الرباط الصليبـي الأمامـي في الركبـة اليمنى بمستشفى اسبيتار بالدوحة.

ومن المقرر أن يغيب العييري عن المشاركة مع التعاون لمدةً لا تقلُّ عن سبعة أشهر، وسيُكمل، بعد إجراء العملية، مرحلة التأهيل في الأكاديمية التابعة لسبيتار على مدى شهرين.

وفي وقت سابق، تعرض العييري للإصابة في مواجهة فريقه أمام الهلال ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي، وخرج على إثرها من اللقاء.



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Source akhbaar24

