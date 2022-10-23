مؤلف “آيات شيطانية”.. سلمان رشدي يفقد إحدى عينيه ويصاب بشلل يده

︎

.

المناطق ـ متابعات

أعلن أندرو ويلي، مدير أعمال الكاتب سلمان رشدي، أنه فقد عينه والقدرة على تحريك إحدى يديه جراء الاعتداء الذي تعرض له في ولاية نيويورك في أغسطس الماضي.

سلمان رشدي

وأوضح ويلي، لصحيفة “إلـ باييس” الإسبانية، أن رشدي تعرض لثلاثة إصابات خطيرة في الرقبة، و15 إصابة في الصدر والجذع خلال الهجوم الذي أفقده إحدى عينيه، وأصاب إحدى يديه بالشلل.

يذكر أن رشدي البالغ 75 عاما، قضى منها 33 عاما مختبئا، بعد إصدار آية الله الخميني فتوى بقتله عام 1989، بعد نشره رواية “آيات شيطانية” التي أثارت مشاعر المسلمين في العالم، ما دفع الشاب الأمريكي ذا الأصول اللبنانية هادي مطر والبالغ 24 عاما لمهاجمته خلال استعداده لإلقاء محاضرة في نيويورك في الـ12 من أغسطس الماضي.

ونقل رشدي إلى مستشفى بنسلفانيا لتلقي العلاج، حيث أخضع للتنفس الصناعي.

ولم يفصح ويلي عن أي تفاصيل إضافية حول مكان رشيدي، لكنه أكد أن لا خطر على حياته.

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source almnatiq

