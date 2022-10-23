الحاجز القاتل

ووضع الجسر في السابق كحاجز محاذٍ لوادي نجران الذي يقع يمين الطريق، وبعد قرار تنفيذ مشروع كورنيش وادي نجران ومع التوسعة من قبل أمانة منطقة نجران تم عمل طريق ومسار بجانب الكورنيش والممشى، فأصبح الحاجز الحديدي ينتصف الطريق ولم تتم إزالته لعدم الحاجة إليه.
من جهته أكد مصدر مسؤول بأمانة منطقة نجران أن ذلك الحاجز الحديدي ليس من اختصاصهم ولا يتبع لهم، مؤكدا أنه يتبع للطرق فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة، فيما علمت «دوت الخليج» من مصدر خاص أن الأمانة قد تقوم بعمل حواجز خرسانية تفصل كورنيش الوادي عن الطريق وسوف تتم إزالة الحاجز الحديدي.
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