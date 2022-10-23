التدريب المهني يعلن بدء القبول والتسجيل لبرامج الدبلوم

وأوضح مدير عام شؤون المتدربين بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المهندس خالد بركات، أن فترة التسجيل للفصل الثاني من العام 1444هـ في مرحلة الدبلوم في الفترة الصباحية والمسائية، ستبدأ من اليوم الأحد الموافق 27 ربيع الأول 1444هـ، وحتى يوم الخميس الموافق 2 ربيع الآخر 1444هـ، وسيكون التقديم متاحًا في جميع المنشآت التدريبية المنتشرة في مختلف مناطق المملكة، عبر بوابة القبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني (https://adm.tvtc.gov.sa/registration).
وأشار إلى أن جميع البرامج التي تقدمها المؤسسة تهدف إلى رفع الكفاءة العلمية للحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها في تخصصات نوعية يحتاجها سوق العمل، مما يؤهلهم ليكونوا بنية أساسية تُسهم في نهضة المجتمع وتقدمه.
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