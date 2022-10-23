أبشر: 4 خطوات للحصول على تقرير الخلو من الحوادث المرورية

كشفت منصة "أبشر" عن خطوات الحصول على تقرير الخلو من الحوادث المرورية، مشيرة إلى أن التقرير الأول يقدم بشكل مجاني. وحول طريقة تنفيذ الخدمة، بين حساب أبشر في "تويتر" أنها تشمل: الدخول على منصة أبشر، ثم اختيار خدمات من تبويب خدمات.
بعد ذلك، على المستفيد أن يختيار الخدمات العامة، ومنها إلى تقاير أبشر، وأخير اختيار تقرير الخلو من الحوادث.
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