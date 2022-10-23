شكرا لقرائتكم خبر عن فينجر يشيد بالمنتخب السعودي ويؤكد قدرته بالوصول بعيدًا بالمونديال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث الفرنسي آرسين فينجر المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال الإنجليزي ومدير تطوير كرة القدم في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن تواجد المنتخب السعودي في كأس العالم المقبلة.

فينجر يتغنى بقدرات المنتخب السعودي قبل المونديال

وشارك فينجر في المؤتمر الفني الأول الذي يقيمه الاتحاد السعودي لكرة القدم والذي أقيم اليوم الأحد، بمشاركة مدربي المنتخبات الوطنية ونخبة من مدربي كرة القدم، وكان من بين الحضور روبيرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب إيطاليا.

ويقام المؤتمر تحت عنوان "أفضل الممارسات المستدامة لكرة القدم السعودية وتنمية المواهب" ويستمر حتى يوم غد الإثنين.

وأشاد فينجر خلال حديثه بالكرة السعودية قائلًا إن السعوديين موهوبون جدًا في مجال كرة القدم مشيرًا إلى أن انطباعاته إيجابية للغاية عن الكرة السعودية.

فينجر يكشف أهمية امتلاك برامج تعليم للناشئين

وتابع خلال المؤتمر: "من المهم وضع برامج تعليم مميزة للاعبين الناشئين، عند قيامي لتحليل وضع كرة القدم في أكثر من 100 دولة حول العالم، وجدت أن الدول الأكثر ترتيبًا في قائمة الفيفا هي البلدان التي تمتلك برامج تعليم مميزة للناشئين".

واختتم: "أثق في أن المنتخب السعودي سيقدم مستويات قوية في كأس العالم على الرغم من صعوبة مجموعته التي تضم الأرجنتين، بولندا والمكسيك".