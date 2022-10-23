شكرا لقرائتكم خبر عن تحرك هام من اتحاد جدة تجاه عبدالرازق حمدالله والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، عن وجود تحرك من جانب إدارة نادي اتحاد جدة برئاسة أنمار الحائلي، تجاه المغربي عبدالرازق حمدالله مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة.

اتحاد جدة يفتح ملف تجديد عقد حمدالله

ويسعى العميد، للحفاظ على وجود حمدالله بين صفوفه أطول فترة ممكنة، خاصةً أنه من الأعمدة الرئيسية التي يعتمد عليها البرتغالي نونو سانتو المدير الفني، منذ توليه المسؤولية الفنية.

وأكدت التقارير، أن إدارة نادي الاتحاد، حسمت موقفها من تجديد عقد المغربي عبد الرزاق حمدالله، خاصةً أنه بات قريب من الدخول في الفترة الحرة.

ومن المقرر أن ينتهي عقد عبدالرازق حمدالله مع نادي الاتحاد بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع مع أي نادي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

اتحاد جدة يأمل في حسم تجديد عقد حجازي

من ناحية أخرى، تسعى إدارة العميد تسعي لتمديد عقد أحمد حجازي مدافع الفريق لمدة موسمين حتي 2025، خاصةً أنه يتبقى في عقده أقل من موسم واحد.

وأوضحت التقارير، أن الإدارة الاتحادية فتحت خط المفاوضات مع حجازي منذ أسابيع، وسط سرية تامة من أجل حسم أمر تمديد عقده خلال الفترة الحالية.

وأضافت: "إدارة العميد تسعى لاستمرار الاستقرار الفني بالحفاظ على وجود اللاعب، في ظل المستويات العالية التي قدمها مع الفريق منذ انضمامه".