شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. التعاون بفقد خدمات نجم الفريق 7 أشهر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تقرر غياب نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون السعودي، لمدة لا تقل عن 7 أشهر، بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

عبدالملك العييري يخضع لجراحة الرباط الصليبي

وخضع عبدالملك العييري لاعب التعاون، لعملية جراحية في الرباط الصليبـي الأمامـي في الركبـة اليمنى بمستشفى اسبيتار بالدوحة، اليوم الأحد.

ومن المقرر أن يغيب العييري عن المشاركة مع التعاون لمدةً لا تقل عن سبعة أشهر، ويخوض بعدها مرحلة التأهيل في الأكاديمية التابعة لسبيتار على مدى شهرين.

وكان العييري، تعرض للإصابة في مواجهة فريقه أمام الهلال ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي، وخرج على إثرها من اللقاء.

توقف دوري روشن السعودي بسبب نهائيات كأس العالم



وتتوقف منافسات الدوري السعودي، بالوقت الحالي بعد انتهاء الجولة الثامنة، في ظل استعدادات منتخب السعودية الأول لدخول المرحلة الثالثة والنهائية للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022.

ومن المقرر أن تنطلق بطولة كأس العالم في العاصمة القطرية الدوحة، والتي تقام خلال الفترة بين 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر المقبل.