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المناطق ـ متابعات
علق الدكتور أحمد القرني، استشاري جراحة العظام، اليوم، على ما يتردد بشأن علاقة الحلبة بزيادة الهرمونات الأنثوية.
وقال في تصريحات لبرنامج “يا هلا” المعروض عبر شاشة “روتانا خليجية” إن بعض الدراسات تقول إن “الحلبة” لها تأثير على زيادة إفراز هرمونات معينة تساعد في الرضاعة الطبيعية وتدر الحليب.
وأكد أن الحلبة تساعد أيضا على إفراز هرمونات “الإستروجين” و “التستوستيرون”، وتحتاج إليها المرأة.
وشدد على أن الحلبة لا تستخدم وحدها كدواء، في حين كانت تحتاج المرأة إلى هرمونات تعويضية من تلك التي تساعد الحلبة على إفرازها.
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Source almnatiq
كانت هذه تفاصيل خبر الحلبة تزيد الهرمونات الأنثوية.. حقيقة أم خرافة؟.. استشاري يوضح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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