4 خطوات للحصول على تقرير الخلو من الحوادث المرورية عبر أبشر

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المناطق ـ متابعات
كشفت منصة أبشر، اليوم الأحد، عن خطوات الحصول على تقرير الخلو من الحوادث المرورية، مشيرة إلى أن التقرير الأول يقدم بشكل مجاني.
وحول طريقة تنفيذ الخدمة، بين إنفوجراف نشرته أبشر عبر حسابها الرسمي على “تويتر” أنها تشمل: الدخول على منصة أبشر، ثم اختيار خدمات من تبويب خدمات.
تقرير الخلو من الحوادث المرورية
تقرير الخلو من الحوادث المرورية
بعد ذلك، عليك اختيار الخدمات العامة، ومنها إلى تقاير أبشر، وأخير اختيار تقرير الخلو من الحوادث.
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Source almnatiq
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