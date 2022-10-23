بعد الخسارة من كيلسي.. الأهلي المصري ينهي مشواره في سوبر جلوب بالمركز الرابع

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خسر فريق الأهلي المصري لكرة اليد أمام كيلسي البولندي وصيف أوروبا بنتيجة 26-35، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على صالة الدمام بالسعودية لتحديد المركزين الثالث والرابع.
وانتهى الشوط الأول بتقدم كيلسي البولندي بفارق 3 أهداف عند النتيجة 16-13، قبل أن يتسع الفارق في الشوط الثاني لتنتهي المباراة بفوز الفريق البولندي بنتيجة 35-26.
وبتلك النتيجة، حصد كيلسي البولندي على المركز الثالث والميدالية البرونزية، واكتفى الأهلي المصري بالمركز الرابع.
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Source akhbaar24
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