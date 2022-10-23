بسبب قمة المناخ.. تعديل مواعيد مباريات الدوري المصري

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أعلن رئيس لجنة المسابقات برابطة الأندية المصرية عامر حسين، عن توقف منافسات الدوري المصري بسبب استضافة بلاده لقمة المناخ.
وقال حسين في تصريحات إذاعة، إنه تم تعديل مواعيد مباريات المرحلتين الثالثة والرابعة بالدوري المصري بسبب استضافة بلاده لقمة المناخ ف نوفمبر المقبل في مدينة شرم الشيخ .
وأضاف:” سنعلن المواعيد الجديدة خلال ساعات قليلة، وسيتم إخطار الأندية بالمواعيد الجديدة.
وأشار إلى أن الدوري المصري سيتوقف خلال الفترة من 3 إلى 18 نوفمبر القادم، عدا مباريات فيوتشر وبيراميدز في مسابقة بطولة كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفيدرالية الأفريقية).
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Source akhbaar24
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