مليونا تأشيرة عمرة منذ بدء الموسم

كشفت وزارة الحج والعمرة، عن تفاصيل وطبيعة "وثيقة تأمين العمرة للقادمين إلى مكة المكرمة من معتمري الخارج".

وأوضحت الوزارة، أن الوثيقة إلزامية على المعتمرين مـن الخارج، وتكون مشمولة ضمن رسوم التأشيرة؛ حيث تقدّم لحاملها تغطية صحية وكل ما يواجهه من حوادث عامة وحالات الوفاة، وإلغاء أو تأخر رحلات الطيران المغادرة، مشيرة إلى أن منفعتها تصل إلى 100 ألف ريال.

وأوضح وكيل وزارة الحج والعمرة والمساعد لشؤون العمرة عبدالرحمن شمس لـ "الإخبارية"، في حديثه عن مؤشرات الأداء، أنه تم إصدار أكثر من مليون و700 ألف تأشيرة عمرة منذ بداية موسم العمرة، وصل منهم مليون و497 ألف إلى المملكة وغادر منهم مليون و119 ألف معتمر.

وأشار عبدالرحمن شمس إلى أن أداء العمرة لا يرتبط بنوع تأشيرة محدد، فكل زوار المملكة مخول لهم أداء مناسك العمرة وذلك بتحميل تطبيق"نسك".