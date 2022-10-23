ثقافي / جامعة الأميرة نورة تُنفّذ برنامجًا توعويًا في السلامة الغذائية

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الرياض27 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 23 أكتوبر 2022 م واسنفّذت عمادة شؤون الطالبات في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، اليوم برنامجًا توعويًا مشتركًا بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء، من أجل سلامة الأغذية وضرورة اتباع نمط استهلاك صحي، يهدف إلى التوعية بسُبل تقليل الهدر في الأغذية، وكيفية الحفاظ على مأمونية وسلامة الغذاء.وتضّمن البرنامج تنفيذ سلسلة من المحاضرات وورش العمل، ركّزت على كيفية تحسين السلوكيات المرتبطة بهدر الأغذية، ابتداءً من التسوق وانتهاءً بطريقة تخزين الأغذية، والتخلص من فائض الأطعمة اليومية.وتزامن تنظيم البرنامج مع حملة على منصات الجامعة الإلكترونية؛ لنشر رسائل توعوية تركز على التعريف بكيفية تقليل الهدر، ومفاتيح التسوّق الصحي لاختيار منتجات ذات قيمة غذائية مرتفعة، وكيفية حفظها بالطرق الصحيحة للحفاظ على جودتها وضمان سلامتها، كما تتضمن الحملة عرض إرشادات لكيفية إعادة تدوير الصالح من الأطعمة.ويأتي هذا البرنامج ضمن حزمة من الجهود في إطار مشاركة الجامعة؛ لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وبرامج التحول الوطني الساعية إلى استثمار الموارد الطبيعية بفعالية وكفاءة والتقليل من الهدر في الموارد، وبما يتّسق مع هدف الجامعة الاستراتيجي “حياة جامعية داعمة للصحة “، لتشجيع منسوبي الجامعة على اتباع نمط استهلاك صحي، وتحقيق الوفرة الغذائية على نحو مستدام من خلال التحوّل إلى نظام غذائي آمن وهدر أقل للأغذية.//انتهى//14:00ت م0085





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